Donnerstag, 11. September 2025

zurück
Plus Wiesloch

Lange Schlangen soll es im umgebauten Rewe nicht mehr geben

Marktmanager Marcel Becker führt über die Baustelle und berichtet von den geplanten Veränderungen. Bis zum 16. Oktober sollen alle Arbeiten erledigt sein.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 13 Sekunden
Unzählige Handwerker-Fahrzeuge prägen derzeit das Bild des Rewe-Parkplatzes im Eichelweg. Bis Oktober sollen die Arbeiten erledigt sein. Foto: Teufert

Von Timo Teufert

Wiesloch. Halbzeit beim Umbau des Rewe-Supermarkts im Eichelweg in Wiesloch: Unter Hochdruck arbeiten derzeit unzählige Handwerker daran, den Markt, der noch bis zum 16. Oktober geschlossen ist, umfassend zu modernisieren. Auch der Getränkemarkt wird einer Frischzellenkur unterzogen, ebenso wie der Parkplatz, der im hinteren Teil bereits neu asphaltiert

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.