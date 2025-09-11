Lange Schlangen soll es im umgebauten Rewe nicht mehr geben
Marktmanager Marcel Becker führt über die Baustelle und berichtet von den geplanten Veränderungen. Bis zum 16. Oktober sollen alle Arbeiten erledigt sein.
Von Timo Teufert
Wiesloch. Halbzeit beim Umbau des Rewe-Supermarkts im Eichelweg in Wiesloch: Unter Hochdruck arbeiten derzeit unzählige Handwerker daran, den Markt, der noch bis zum 16. Oktober geschlossen ist, umfassend zu modernisieren. Auch der Getränkemarkt wird einer Frischzellenkur unterzogen, ebenso wie der Parkplatz, der im hinteren Teil bereits neu asphaltiert
