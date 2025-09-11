Von Timo Teufert

Wiesloch. Halbzeit beim Umbau des Rewe-Supermarkts im Eichelweg in Wiesloch: Unter Hochdruck arbeiten derzeit unzählige Handwerker daran, den Markt, der noch bis zum 16. Oktober geschlossen ist, umfassend zu modernisieren. Auch der Getränkemarkt wird einer Frischzellenkur unterzogen, ebenso wie der Parkplatz, der im hinteren Teil bereits neu asphaltiert