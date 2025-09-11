Donnerstag, 11. September 2025

Plus Bundesweiter Warntag

Wo es rund um Heidelberg laut wird oder still bleibt

Nicht in allen Orten heulen die Sirenen. Premiere in Neckargemünd, Leimen bittet um Rückmeldung.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 30 Sekunden
Die Sirene der Grundschule in Neckargemünd ertönt erstmals beim Warntag. Foto: Stadt

Region Heidelberg. (cm) Zum bundesweiten Warntag am Donnerstag heulen auch in vielen Orten der Region ab 11 Uhr die Sirenen, die meist zentral von der Leitstelle des Rhein-Neckar-Kreises ausgelöst werden – aber nicht überall ist das so. Die RNZ gibt einen Überblick und erklärt die Unterschiede.

Hier wird es (wieder) laut

> In Dossenheim erklingt

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
