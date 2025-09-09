Region Heidelberg. (jam/lew/yhug) Ein Neckarsteinacher Bürger hat sich am Dienstag bei der RNZ gemeldet. Eine "große Maschine der Bundeswehr" sei am Montag um die Mittagszeit sehr tief über Neckarsteinach geflogen. Und zwar so tief, dass er sogar den Piloten habe erkennen können. Etwa zehn Minuten vorher habe er zudem einen Bundeswehrhubschrauber gesehen, berichtete der Mann, der sich

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote