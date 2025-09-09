Sie wollen Windräder am Lammerskopf und in Neckargemünd
Die Initiative "Odenwatt" wirbt für mögliches Projekt am Lammerskopf. Der Gruppe geht es um Klimaschutz und finanziellen Profit für die Stadt.
Neckargemünd. (lesa) Das Thema Windkraft auf dem Lammerskopf treibt inzwischen seit Langem die Menschen um. Und wie auch anderswo spaltet die mögliche Errichtung von Windrädern im Wald auf den Gemarkungen von Schönau, Heidelberg und Neckargemünd die Meinungen. Das Land möchte gerne Windräder auf dem Gelände bauen, das dem landeseigenen Forstbetrieb Forst BW gehört.
Eine Initiative und
