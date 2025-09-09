Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Schriesheim

War die Stimmung beim Straßenfest wegen weniger Besuchern besser?

Drei schöne Tage – das gab es fast nie: Mit dem Auftritt der "T-Band" endete am Montagabend das Straßenfest.

09.09.2025 UPDATE: 09.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Ein Schriesheimer Pflichttermin – für die Besucher wie für die Musiker. Mit dem Auftritt der „T-Band“ endete am Montagabend das Straßenfest. Und vor allem: Das Wetter hielt, trotz der ungünstigen Prognosen. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Petrus muss in diesem Jahr wirklich etwas fürs Straßenfest übrig gehabt haben: durchgängig lauschige Temperaturen; und am Montag blieb trotz vorhergesagten Regens alles trocken und einigermaßen warm.

Und so waren sich zum Abschluss des Fests am Montagabend eigentlich alle auf dem Bürgermeister-Rufer-Platz einig: So wettermäßig ideal

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.