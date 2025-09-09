Von Micha Hörnle

Schriesheim. Petrus muss in diesem Jahr wirklich etwas fürs Straßenfest übrig gehabt haben: durchgängig lauschige Temperaturen; und am Montag blieb trotz vorhergesagten Regens alles trocken und einigermaßen warm.

Und so waren sich zum Abschluss des Fests am Montagabend eigentlich alle auf dem Bürgermeister-Rufer-Platz einig: So wettermäßig ideal