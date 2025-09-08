Montag, 08. September 2025

160.000 Euro Schaden

Porsche-Oldtimer brennt in Mudau vollständig aus

Die Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 15:13 Uhr 22 Sekunden
Symbolfoto: Benjamin Nolte/dpa

Mudau. (pol/mare) Am Sonntagabend brannte ein Porsche-Oldtimer auf einem Gemeindeverbindungsweg in Mudau vollständig aus. Das teilt die Polizei mit.

Der Fahrer des historischen Autos bemerkte auf der Fahrt zwischen Schloßau und Mörschenhardt Benzingeruch und Rauch, der vom Motorraum ausging. Er verließ umgehend das Fahrzeug und verständigte die Feuerwehr als das Fahrzeug zu brennen anfing.

Die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden, Mudau, Schlossau, Donebach und Mörschenhardt versuchten mit einem Großaufgebot den Brand zu löschen. Das 57-Jahre alte und vollständig restaurierte Fahrzeug brannte dennoch vollständig aus. Der entstandene Schaden wird auf circa 160.000 Euro geschätzt.

