Mudau. (pol/mare) Am Sonntagabend brannte ein Porsche-Oldtimer auf einem Gemeindeverbindungsweg in Mudau vollständig aus. Das teilt die Polizei mit.

Der Fahrer des historischen Autos bemerkte auf der Fahrt zwischen Schloßau und Mörschenhardt Benzingeruch und Rauch, der vom Motorraum ausging. Er verließ umgehend das Fahrzeug und verständigte die Feuerwehr als das Fahrzeug zu brennen anfing.

Die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden, Mudau, Schlossau, Donebach und Mörschenhardt versuchten mit einem Großaufgebot den Brand zu löschen. Das 57-Jahre alte und vollständig restaurierte Fahrzeug brannte dennoch vollständig aus. Der entstandene Schaden wird auf circa 160.000 Euro geschätzt.