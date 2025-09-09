Dienstag, 09. September 2025

Plus "Cyber-Apostel"

Was der Heilige Carlo Acutis mit Walldürn zu tun hat

Der junge "Cyber-Apostel" bereitete auch das Geschehen zum Blutuwnder digital auf und starb schon im Alter von 15 Jahren.

09.09.2025 UPDATE: 09.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 40 Sekunden
Das Walldürner Rollup aus der Ausstellung wurde als Kopie dauerhaft am Aufgang zum Blutaltar aufgestellt. Foto: Achim Dörr

Von Achim Dörr

Walldürn. Gerade mal fünf Jahre nach seiner Seligsprechung am 10. Oktober 2020 wurde am letzten Sonntag auf dem Petersplatz in Rom der Selige Carlo Acutis von Papst Leo XIV. heiliggesprochen. Er ist damit der erste Millennial-Heilige. Gemeinsam mit ihm wurde auch Pier Giorgio Frassati (1901–1925) zur "Ehre der Altäre" erhoben, was die Heiligsprechung

