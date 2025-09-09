Von Achim Dörr

Walldürn. Gerade mal fünf Jahre nach seiner Seligsprechung am 10. Oktober 2020 wurde am letzten Sonntag auf dem Petersplatz in Rom der Selige Carlo Acutis von Papst Leo XIV. heiliggesprochen. Er ist damit der erste Millennial-Heilige. Gemeinsam mit ihm wurde auch Pier Giorgio Frassati (1901–1925) zur "Ehre der Altäre" erhoben, was die Heiligsprechung