Montag, 15. September 2025

zurück
Plus Weinheim

Wenn Heimat sich "saugut anfühlt" (plus Fotogalerie)

Stimmungsvoller Brauchtumsabend, Großer Zapfenstreich und zum Teil emotionale Beiträge begeisterten in Festzelt und auf Schlossparkwiese.

15.09.2025 UPDATE: 15.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 5 Sekunden
Die Tänzerinnen der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar wurden ebenso begeistert bejubelt wie die Trachtenträger des Vereins Alt-Weinheim. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Der Abend war schon fortgeschritten, als OB Manuel Just und ein ukrainischer Tänzer in Kosakentracht miteinander scherzten – während sich zwei Buben aus den Gästegruppen vor der Bühne auf den Boden ihrer Lederhosen setzten und das Geschehen im vollen Zelt beobachteten. Die Szene stand für einen Abend voller Traditionen, Gefühle und ein

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.