Sonntag, 14. September 2025

zurück
Plus Buchen

Praxistest an der Bushaltestelle ging in die Hose

Der Gemeinderat nahm die Bushaltestelle in der Schüttstraße in den Blick und bemerkte ungeduldige Verkehrsteilnehmer.

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 12:30 Uhr 23 Sekunden
Noch warten alle Verkehrsteilnehmer vorschriftsmäßig hinter dem Bus. Foto: R. Busch

Buchen. (rüb) "Wir haben gerade gesehen, wie man es nicht machen soll!" Bürgermeister Roland Burger nahm es mit Humor, dass der Praxistest für die neue Bushaltestelle in der Schüttstraße am Samstagmorgen bei der Begehung durch den Gemeinderat komplett in die Hose ging.

Eigentlich wollten sich die Stadträte die neue Haltestelle kurz anschauen und anschließend in den wartenden Bus

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.