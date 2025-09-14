Praxistest an der Bushaltestelle ging in die Hose
Der Gemeinderat nahm die Bushaltestelle in der Schüttstraße in den Blick und bemerkte ungeduldige Verkehrsteilnehmer.
Buchen. (rüb) "Wir haben gerade gesehen, wie man es nicht machen soll!" Bürgermeister Roland Burger nahm es mit Humor, dass der Praxistest für die neue Bushaltestelle in der Schüttstraße am Samstagmorgen bei der Begehung durch den Gemeinderat komplett in die Hose ging.
Eigentlich wollten sich die Stadträte die neue Haltestelle kurz anschauen und anschließend in den wartenden Bus
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+