Buchen. (rüb) "Wir haben gerade gesehen, wie man es nicht machen soll!" Bürgermeister Roland Burger nahm es mit Humor, dass der Praxistest für die neue Bushaltestelle in der Schüttstraße am Samstagmorgen bei der Begehung durch den Gemeinderat komplett in die Hose ging.

Eigentlich wollten sich die Stadträte die neue Haltestelle kurz anschauen und anschließend in den wartenden Bus