Donnerstag, 11. September 2025

Plus Häftling A2923EV aus Leimen

Wie Mutter Elvira Boris Becker im Gefängnis "gerettet" hat

In seinem neuen Buch schildert der Ex-Tennisprofi, was die Zeit in britischen Gefängnissen mit ihm machte. Die Liebe wurde zum rettenden Anker.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 22 Sekunden
Boris Becker
Boris Becker erzählt in «Inside» von seiner Zeit im Gefängnis. (Archivbild)

Von Julia Kilian

Leimen. Die Schreie lassen Boris Becker nicht los. In der ersten Nacht im Gefängnis hätten sie ihm am meisten zugesetzt. "Schreie, die klingen, als ob jemand Schmerzen hätte", schreibt der 57-Jährige. "Als ob jemand Hilfe bräuchte. Als ob jemand stirbt." In seinem neuen Buch "Inside" erzählt er, wie es ihm während seiner Haft in Großbritannien ergangen

