Sonntag, 14. September 2025

zurück
Plus 196. Buchener Schützenmarkt

Viel Licht, aber auch Schatten

Die Bilanz fällt positiv aus. Festwirt Groll macht weiter, die Händler in den Randbereichen waren aber unzufrieden.

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 19:00 Uhr 2 Minuten, 46 Sekunden
Foto: Martin Hahn

Von Rüdiger Busch

Buchen. "Die Leute freuen sich auf ihren Markt und sie feiern ihren Markt!" Schausteller Thorsten Goldbach war beim Abschlussgespräch zum 196. Buchener Schützenmarkt am Sonntagvormittag voll des Lobes: "Wir haben einen sensationellen Markt erlebt!" Während die Marktbeschicker auf dem Musterplatz und Festwirt Alfred Groll durchweg zufrieden waren, gab es

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
