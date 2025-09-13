Das Ende der Sperrung der B37 Richtung Heidelberg naht
Ab kommenden Montag fließt der Verkehr auf der Bundesstraße wieder in beide Richtungen.
Binau/Neckargerach. (ses) Die halbseitige Sperrung der B37 zwischen Binau und Neckargerach ist bald Geschichte. Ab kommenden Montag, 15. September, soll der Verkehr wieder in beide Richtungen fließen. Dann ist auch die ziemlich weite Umleitung über Neunkirchen (oder Reichenbuch) nicht mehr nötig.
Die das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, wird die Sanierung in den Bauabschnitten 1
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+