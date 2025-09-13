Samstag, 13. September 2025

Plus Binau/Neckargerach

Das Ende der Sperrung der B37 Richtung Heidelberg naht

Ab kommenden Montag fließt der Verkehr auf der Bundesstraße wieder in beide Richtungen.

13.09.2025 UPDATE: 13.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 13 Sekunden
Mehr als einen Monat war die B37 Richtung Heidelberg ab Binau-Siedlung gesperrt. Am Montag soll der Verkehr wieder in beide Richtungen fließen. Foto: ses

Binau/Neckargerach. (ses) Die halbseitige Sperrung der B37 zwischen Binau und Neckargerach ist bald Geschichte. Ab kommenden Montag, 15. September, soll der Verkehr wieder in beide Richtungen fließen. Dann ist auch die ziemlich weite Umleitung über Neunkirchen (oder Reichenbuch) nicht mehr nötig.

Die das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, wird die Sanierung in den Bauabschnitten 1

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
