Samstag, 13. September 2025

Plus KI-Start-ups aus Heidelberg

Ist der Hype um Aleph Alpha wieder vorbei?

Branchenexperten zählen die Heidelberger nicht mehr zu den vielversprechendsten KI-Start-ups Deutschlands.

13.09.2025 UPDATE: 13.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 7 Sekunden
Jonas Andrulis ist Gründer und Co-CEO des KI-Unternehmens Aleph Alpha. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Heidelberg. Empfindlicher Dämpfer für das mit hohen Erwartungen begleitete KI-Start-up Aleph Alpha aus Heidelberg. Das Unternehmen, das lange Zeit als europäischer Rivale des US-Softwareunternehmens OpenAI gehandelt worden war, taucht in der aktuellen Liste des Applied AI Institute for Europe, in der die vielversprechendsten KI-Start-ups in Deutschland

