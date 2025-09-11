Donnerstag, 11. September 2025

Plus Nach "Bauer sucht Frau"

Odenwälder Bullenzüchter sucht nun bei "First Dates" die große Liebe

Nach der Kuppelshow setzt Siegfried Krämer nun bei "First Dates" alles auf eine Karte

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 36 Sekunden
Der Rote Overall ist das Markenzeichen von Bullenzüchter Sigfried „Siggi“ Krämer. Darum nimmt er ihn auch mit nach Köln zu „First Dates“ und will ihn bei seinem Blind Date tragen. Foto: privat

Von Alissa de Robillard

Oberzent. Noch immer sucht er nach der großen Liebe. Die Rede ist vom Oberzenter Bullenzüchter Sigfried Krämer, auch bekannt als "Siggi". Nachdem er bereits 2023 sein Glück in der Kuppelsendung "Bauer sucht Frau" versuchte und leer ausging, steht er bald wieder vor der Kamera. Dieses Mal hofft er darauf, bei "First Dates" auf eine Frau zu treffen,

Alissa de Robillard
