Sonntag, 28. September 2025

zurück
Plus Hardheim/Walldürn

Soldatinnen stehen alle Laufbahnen der Bundeswehr offen

Der Europäische Gerichtshof hat vor 25 Jahren den Weg für Gleichberechtigung in der Bundeswehr geebnet.

28.09.2025 UPDATE: 28.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Im November 2000 hat der Deutsche Bundestag beschlossen, dass Frauen in der Bundeswehr in allen Bereichen ihren Dienst leisten können. Zuvor durften Soldatinnen nur im Sanitätsdienst und im Militärmusikdienst eingesetzt werden. Foto: Roland Schönmüller

Von Roland Schönmüller

Hardheim/Walldürn. Eine Soldatin in Uniform in der Pferdekutsche – das fällt auf. Beim festlichen Einzug zur Miltenberger Michaelismesse saß in diesem Jahr eine kleine Delegation aus Hardheim in einer der Kutschen – darunter eine Soldatin.

Das Bild steht symbolisch für eine jahrzehntelange Partnerschaft zwischen der Bundeswehr und der Region

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.