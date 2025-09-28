Soldatinnen stehen alle Laufbahnen der Bundeswehr offen
Der Europäische Gerichtshof hat vor 25 Jahren den Weg für Gleichberechtigung in der Bundeswehr geebnet.
Von Roland Schönmüller
Hardheim/Walldürn. Eine Soldatin in Uniform in der Pferdekutsche – das fällt auf. Beim festlichen Einzug zur Miltenberger Michaelismesse saß in diesem Jahr eine kleine Delegation aus Hardheim in einer der Kutschen – darunter eine Soldatin.
Das Bild steht symbolisch für eine jahrzehntelange Partnerschaft zwischen der Bundeswehr und der Region
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+