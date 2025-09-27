Samstag, 27. September 2025

Firma Ballweg und Büttner ist wegen Corona-Hilfen insolvent

Die Verhandlungen über eine Sanierung laufen. Das Unternehmen ist wegen der Erstattung in Zahlungsschwierigkeiten geraten.

27.09.2025 UPDATE: 27.09.2025 04:00 Uhr 42 Sekunden
Wegen Überschuldung hat das Amtsgericht Mosbach die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen der Firma Ballweg und Büttner angeordnet. Foto: Ralf Scherer

Glashofen. (rjs) Wegen Überschuldung hat das Amtsgericht Mosbach am Mittwoch die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen der Firma Ballweg und Büttner In der Röthe in Glashofen angeordnet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Renald Metoja von der Kanzlei Eisner Rechtsanwälte in Lauda-Königshofen bestellt.

Der Grund für die aktuellen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Ralf Scherer
Redakteur
zu unseren Autoren  
