Glashofen. (rjs) Wegen Überschuldung hat das Amtsgericht Mosbach am Mittwoch die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen der Firma Ballweg und Büttner In der Röthe in Glashofen angeordnet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Renald Metoja von der Kanzlei Eisner Rechtsanwälte in Lauda-Königshofen bestellt.

Der Grund für die aktuellen