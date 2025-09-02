Adriane Qurkoll kandidiert bei der Bürgermeisterwahl
Neben Thorsten Sienholz und Flavius Gieszer kandidiert nun auch Adriane Qurkolli bei der Bürgermeisterwahl am 28. September.
Obrigheim. (ses) Am Montagabend um 18 Uhr hatte das Warten auf weitere Bewerbungen endlich ein Ende, um 18.19 Uhr stand es offiziell fest: Das Rennen um das Obrigheimer Bürgermeisteramt wird ein Dreikampf: Nach Thorsten Sienholz und Flavius Gieszer hat seit der öffentlichen Ausschreibung am 25. Juli bis zum Bewerbungsschluss um 18 Uhr eine weitere Kandidatin ihre Unterlagen für die Nachfolge
