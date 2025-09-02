Dienstag, 02. September 2025

Plus Dreikampf in Obrigheim

Adriane Qurkoll kandidiert bei der Bürgermeisterwahl

Neben Thorsten Sienholz und Flavius Gieszer kandidiert nun auch Adriane Qurkolli bei der Bürgermeisterwahl am 28. September.

02.09.2025 UPDATE: 02.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 19 Sekunden
Das Obrigheimer Rathaus. Archiv-Foto: Heiko Schattauer

Obrigheim. (ses) Am Montagabend um 18 Uhr hatte das Warten auf weitere Bewerbungen endlich ein Ende, um 18.19 Uhr stand es offiziell fest: Das Rennen um das Obrigheimer Bürgermeisteramt wird ein Dreikampf: Nach Thorsten Sienholz und Flavius Gieszer hat seit der öffentlichen Ausschreibung am 25. Juli bis zum Bewerbungsschluss um 18 Uhr eine weitere Kandidatin ihre Unterlagen für die Nachfolge

Weiter

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
