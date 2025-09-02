Dienstag, 02. September 2025

Pianistin Joanna Michna unerwartet gestorben

Die Leiterin des Interkulturellen Kultur- und Wissenschaftszentrum war erst 2017 in die Region gezogen und hatte sich in kurzer Zeit auch hier einen Namen gemacht.

02.09.2025 UPDATE: 02.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 39 Sekunden
Pianistin Joanna Michna. Foto: Paul

Leimen/Region. (luw) Eine Virtuosin am Klavier ist für immer verstummt: Pianistin Joanna Michna ist plötzlich und unerwartet verstorben. Bis zuletzt leitete sie als Präsidentin das Interkulturelle Kultur- und Wissenschaftszentrum (IKWZ) in Leimen, an dem sie für den 16. November dieses Jahres noch ein Konzert geplant hatte.

Bereits ab dem fünften Lebensjahr bekam die in Oberschlesien

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
