Mittwoch, 24. September 2025

zurück
Plus RNZ-Check zur Bürgermeisterwahl

Wer folgt auf Achim Walter im Obrigheimer Rathaus?

Zwei Kandidaten und eine Kandidatin bewerben sich um die Nachfolge des verstorbenen Rathauschefs.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 5 Minuten, 15 Sekunden
Am kommenden Sonntag könnte sich entscheiden, wer die Nachfolge des verstorbenen Obrigheimer Bürgermeisters Achim Walter antritt. Termin für eine mögliche Stichwahl ist der 19. Oktober. Foto: Thomas Kottal

Obrigheim. Es sind nur noch wenige Tage, dann sind die Obrigheimer aufgerufen, am Sonntag, 28. September, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Sofern sie dies nicht schon per Briefwahl getan haben (Unterlagen hierfür können noch bis Donnerstag, 12 Uhr, beantragt werden).

Nachdem sich Thorsten Sienholz, Flavius Gieszer und Adriane Qurkolli bei persönlichen Terminen und der öffentlichen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.