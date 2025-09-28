Turbulentes Jahr für die Winzer rund um Wiesloch
Nicht überall werden die erhofften Erntemengen erreicht, aber die Qualität verspricht dank hoher Oechsle-Grade gut zu werden.
Von Georg Wipfler
Rund um Wiesloch. Die Traubenlese ist in und um Wiesloch beinahe abgeschlossen. Dem ging ein zum Teil turbulentes Winzerjahr voraus: Ein relativ früher Austrieb, eine Kälteperiode kurz vor der Blüte und Trockenphasen im Sommer, die sich mit regenreichen Tagen abwechselten, wurden zu Herausforderungen.
Bei insgesamt zwei Weinbergsbegehungen mit
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+