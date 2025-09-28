Sonntag, 28. September 2025

zurück
Plus Weinlese

Turbulentes Jahr für die Winzer rund um Wiesloch

Nicht überall werden die erhofften Erntemengen erreicht, aber die Qualität verspricht dank hoher Oechsle-Grade gut zu werden.

28.09.2025 UPDATE: 28.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 1 Sekunde
Nicht wenige Winzer ziehen es vor, per Hand zu lesen und dabei schon die besten Trauben vorzuselektieren. Die Qualität, hört man aus den Weingütern, stimmt in diesem Herbst. Foto: Pfeifer

Von Georg Wipfler

Rund um Wiesloch. Die Traubenlese ist in und um Wiesloch beinahe abgeschlossen. Dem ging ein zum Teil turbulentes Winzerjahr voraus: Ein relativ früher Austrieb, eine Kälteperiode kurz vor der Blüte und Trockenphasen im Sommer, die sich mit regenreichen Tagen abwechselten, wurden zu Herausforderungen.

Bei insgesamt zwei Weinbergsbegehungen mit

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.