Von Georg Wipfler

Rund um Wiesloch. Die Traubenlese ist in und um Wiesloch beinahe abgeschlossen. Dem ging ein zum Teil turbulentes Winzerjahr voraus: Ein relativ früher Austrieb, eine Kälteperiode kurz vor der Blüte und Trockenphasen im Sommer, die sich mit regenreichen Tagen abwechselten, wurden zu Herausforderungen.

Bei insgesamt zwei Weinbergsbegehungen mit