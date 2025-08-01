Dienstag, 02. September 2025

Plus Nach Tod von Achim Walter

Obrigheims Kämmerer Thorsten Sienholz will Bürgermeister werden

Der 35-jährige Leiter des Rechnungsamts und des Bauamts hat seine Bewerbung abgegeben und tritt bei der Wahl am 28. September an.

01.08.2025 UPDATE: 01.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 24 Sekunden
Das Obrigheimer Rathaus. Archiv-Foto: Heiko Schattauer

Obrigheim. (pm/cao) Nach dem überraschenden Tod von Bürgermeister Achim Walter Anfang Juli wählt Obrigheim am 28. September ein neues Gemeindeoberhaupt. Als erster Kandidat hat Thorsten Sienholz seine Bewerbung abgegeben.

Seit 2016 leitet er im Rathaus das Rechnungsamt, seit April 2024 zusätzlich das Bauamt. Bis zu diesem Zeitpunkt war er darüber hinaus als stellvertretender

Caspar Oesterreich
