Obrigheims Kämmerer Thorsten Sienholz will Bürgermeister werden
Der 35-jährige Leiter des Rechnungsamts und des Bauamts hat seine Bewerbung abgegeben und tritt bei der Wahl am 28. September an.
Obrigheim. (pm/cao) Nach dem überraschenden Tod von Bürgermeister Achim Walter Anfang Juli wählt Obrigheim am 28. September ein neues Gemeindeoberhaupt. Als erster Kandidat hat Thorsten Sienholz seine Bewerbung abgegeben.
Seit 2016 leitet er im Rathaus das Rechnungsamt, seit April 2024 zusätzlich das Bauamt. Bis zu diesem Zeitpunkt war er darüber hinaus als stellvertretender
