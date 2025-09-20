Samstag, 20. September 2025

Plus Bürgermeisterwahl Obrigheim

Wie sich die Kandidaten bei der Vorstellung schlugen

Thorsten Sienholz, Flavius Gieszer und Adriane Qurkolli präsentierten sich und ihre Ziele den Bürgern vor. Der Münchberg war das zentrale Thema.

20.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 04:00 Uhr 6 Minuten, 26 Sekunden
In der aktuell geplanten Form wollen Thorsten Sienholz, Flavius Gieszer und Adriane Qurkolli (v.l.) das Projekt „Münchberg“ nicht umsetzen. Fotos: privat

Von Klaus P. Hunzinger

Obrigheim. Uhr und Glocke stehen bereit, die Neckarhalle ist mit über 600 Bürgern aus Obrigheim, Asbach und Mörtelstein gut gefüllt, es kann losgehen mit der Vorstellung der drei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 28. September, die durch den überraschenden Tod von Bürgermeister Achim Walter außer der Reihe notwendig wird.

