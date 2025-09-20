Wie sich die Kandidaten bei der Vorstellung schlugen
Thorsten Sienholz, Flavius Gieszer und Adriane Qurkolli präsentierten sich und ihre Ziele den Bürgern vor. Der Münchberg war das zentrale Thema.
Von Klaus P. Hunzinger
Obrigheim. Uhr und Glocke stehen bereit, die Neckarhalle ist mit über 600 Bürgern aus Obrigheim, Asbach und Mörtelstein gut gefüllt, es kann losgehen mit der Vorstellung der drei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 28. September, die durch den überraschenden Tod von Bürgermeister Achim Walter außer der Reihe notwendig wird.
Die Erste
