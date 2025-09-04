Jenny I. wird Portugieser-Königin in Malschenberg
Die 17-jährige Konditorin Jenny Reichenbach erfüllt sich einen Kindheitstraum: Sie wird Portugieserkönigin und repräsentiert ein Jahr lang ihre Heimat Malschenberg.
Malschenberg. (GW) Während die große Kreisstadt Wiesloch und die Winzer von Baden ab diesem Jahr auf die Kurpfälzer Weinhoheiten verzichten, hat der kleine Weinbauort Malschenberg wieder eine Portugieserkönigin gewinnen können. Es ist Jenny I. aus dem Hause Reichenbach.
Wie Ortsvorsteher Norbert Elsässer mit Stolz erklärte, war es auch in diesem Jahr kein großer Kraftakt, wieder eine
