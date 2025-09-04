Donnerstag, 04. September 2025

Jenny I. wird Portugieser-Königin in Malschenberg

Die 17-jährige Konditorin Jenny Reichenbach erfüllt sich einen Kindheitstraum: Sie wird Portugieserkönigin und repräsentiert ein Jahr lang ihre Heimat Malschenberg.

04.09.2025 UPDATE: 04.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 47 Sekunden
Freuen sich schon auf Geselligkeit, Stimmung und Musik beim Portugieserfest: Weinhoheit Jenny I. (Mitte), ihre Mutter Juliane Reichenbach und Ortsvorsteher Norbert Elsässer. Foto: Pfeifer

Malschenberg. (GW) Während die große Kreisstadt Wiesloch und die Winzer von Baden ab diesem Jahr auf die Kurpfälzer Weinhoheiten verzichten, hat der kleine Weinbauort Malschenberg wieder eine Portugieserkönigin gewinnen können. Es ist Jenny I. aus dem Hause Reichenbach.

Wie Ortsvorsteher Norbert Elsässer mit Stolz erklärte, war es auch in diesem Jahr kein großer Kraftakt, wieder eine

