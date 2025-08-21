Donnerstag, 21. August 2025

Plus Rauenberg/Dielheim

Im Herbst soll die Rebflurneuordnung starten

Landwirtschaftsminister Peter Hauk übergab den Bescheid für die Weinberge von Mannaberg und Baufel in Rauenberg und Dielheim.

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 16 Sekunden
Prägend fürs Rauenberger Ortsbild ist der Mannaberg mit seinen Weinbergen: Dort und auf angrenzenden Flächen auch auf Dielheimer Gemarkung soll die Rebflurneuordnung die Bedingungen für modernen Weinbau verbessern. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

Rauenberg/Dielheim. Seit fast zwei Jahrzehnten ist sie geplant, 2015 wurde sie angeordnet und über die Jahre kam immer wieder die Frage "Wird da noch was draus?" Vor Kurzem aber erreichte Rauenberg und Dielheim zur Rebflurneuordnung Mannaberg/Baufel die gute Nachricht, dass die praktische Umsetzung nun starten kann. Im Herbst sollen zunächst

