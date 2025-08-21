Im Herbst soll die Rebflurneuordnung starten
Landwirtschaftsminister Peter Hauk übergab den Bescheid für die Weinberge von Mannaberg und Baufel in Rauenberg und Dielheim.
Von Sebastian Lerche
Rauenberg/Dielheim. Seit fast zwei Jahrzehnten ist sie geplant, 2015 wurde sie angeordnet und über die Jahre kam immer wieder die Frage "Wird da noch was draus?" Vor Kurzem aber erreichte Rauenberg und Dielheim zur Rebflurneuordnung Mannaberg/Baufel die gute Nachricht, dass die praktische Umsetzung nun starten kann. Im Herbst sollen zunächst
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+