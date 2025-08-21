Donnerstag, 21. August 2025

Plus Viel Neues, weniger Tage

Was Sie zum Wieslocher "Winzerfest im Park" wissen müssen

Das Fest findet an fünf Tagen statt und bietet einige Neuerungen. Die RNZ stellt die wichtigsten Änderungen vor.

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 58 Sekunden
Die Vorbereitungen auf das Winzerfest im Park laufen: Diese Woche begannen der Bauhof und die Stadtgärtnerei mit dem Aufbau des Weindorfs. Dieses Jahr arbeitet die Stadt Wiesloch mit einem neuen Kooperationspartner zusammen. Foto: Stadt Wiesloch

Von Timo Teufert

Wiesloch. Bei der Vorstellung des diesjährigen Programms des "Winzerfests im Park" sprach Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann von einem "Winzerfest 3.0". Die Veranstaltung im Gerbersruhpark, die in diesem Jahr vom 28. August bis 1. September stattfindet, sei ein lebendiges Objekt, das sich Jahr für Jahr weiter entwickle. Die RNZ hat die wichtigsten

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
zu unseren Autoren  
