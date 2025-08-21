Initiative im Schefflenztal wächst
Minister Hauk unterstützt Prädatoren-Management in Schefflenz.
Von Karl Wilhelm Beichert
Schefflenz. Zahlreiche Jäger, Landwirte, Naturschützer, Bürgermeister der beteiligten Gemeinden und weitere Behördenvertreter versammelten sich am Friedhof von Oberschefflenz, um sich mit einem wichtigen Element des Rebhuhnschutzes zu beschäftigen, dem Prädatorenmanagement.
Damit ist die Regulierung des Bestandes tierischer Feinde des
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+