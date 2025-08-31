Wenn der Lkw den Wein vom Fass in die Flasche bringt
Thomas Spieß fährt mit seiner mobilen Abfüllanlage von Winzer zu Winzer. Und das seit 40 Jahren.
Von Georg Wipfler
Rauenberg. Er ist einer der letzten seiner Zunft: Der Rauenberger Thomas Spieß reist seit 40 Jahren mit seiner mobilen Weinabfüllanlage durch Nordbaden. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gab es noch viele mobile Weinabfüller, doch Jahr um Jahr wurde die Zahl derer kleiner, die den knochenharten Job machen wollen. Das Geschäft ist schnell
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+