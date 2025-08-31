Sonntag, 31. August 2025

Plus Rauenberg

Wenn der Lkw den Wein vom Fass in die Flasche bringt

Thomas Spieß fährt mit seiner mobilen Abfüllanlage von Winzer zu Winzer. Und das seit 40 Jahren.

31.08.2025 UPDATE: 31.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 18 Sekunden
Zunächst war Thomas Spieß Weinabfüller im Nebenerwerb, seit 2005 verrichtet er die Arbeit in Vollzeit. Mit einem Klein-Lastwagen, der die Abfüllanlage transportiert, ist er mobil. Foto: Pfeifer

Von Georg Wipfler

Rauenberg. Er ist einer der letzten seiner Zunft: Der Rauenberger Thomas Spieß reist seit 40 Jahren mit seiner mobilen Weinabfüllanlage durch Nordbaden. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gab es noch viele mobile Weinabfüller, doch Jahr um Jahr wurde die Zahl derer kleiner, die den knochenharten Job machen wollen. Das Geschäft ist schnell

