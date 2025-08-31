Von Georg Wipfler

Rauenberg. Er ist einer der letzten seiner Zunft: Der Rauenberger Thomas Spieß reist seit 40 Jahren mit seiner mobilen Weinabfüllanlage durch Nordbaden. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gab es noch viele mobile Weinabfüller, doch Jahr um Jahr wurde die Zahl derer kleiner, die den knochenharten Job machen wollen. Das Geschäft ist schnell