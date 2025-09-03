Rauenberg. (seb) 2022 hatte Rauenberg beschlossen, das Regenrückhaltebecken "Käsklinge" am Mannaberg zurückzubauen. Jetzt wurden die Arbeiten fertiggestellt und abgenommen, wie das Bauamt der Stadt mitteilt.

In diesen fast drei Jahren hat sich eine an sich für unproblematisch gehaltene Auftragsvergabe für rund 177.000 Euro zu einem teuren Ärgernis entwickelt. Die ursprünglich