Mittwoch, 03. September 2025

Plus Rauenberg

Käsklingen-Becken am Mannaberg wurde zurückgebaut

Das Ärgernis hat ein Ende und die Entwässerung läuft nun trotzdem optimal.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 7 Sekunden
Neben dem Kapellenweg, der Strecke des Seifenkistenrennens, befindet sich das renaturierte Käsklingen-Becken. Foto: Lerche

Rauenberg. (seb) 2022 hatte Rauenberg beschlossen, das Regenrückhaltebecken "Käsklinge" am Mannaberg zurückzubauen. Jetzt wurden die Arbeiten fertiggestellt und abgenommen, wie das Bauamt der Stadt mitteilt.

In diesen fast drei Jahren hat sich eine an sich für unproblematisch gehaltene Auftragsvergabe für rund 177.000 Euro zu einem teuren Ärgernis entwickelt. Die ursprünglich

