Region Wiesloch. (RNZ) Auf der Autobahn A6 sind Arbeiten an den Entwässerungsleitungen zwischen den Anschlussstellen Rauenberg und Sinsheim erforderlich. Daher kommt es ab Sonntag, 7. September, in beiden Fahrtrichtungen zu Einschränkungen.

Das geht aus einer Mitteilung der für Ausbau und Instandhaltung zuständigen Projektgesellschaft ViA6West hervor. Die Arbeiten finden voraussichtlich von Sonntag bis Mittwoch, 7. bis 10. September, statt, jeweils in den Nachtstunden von 20 bis 6 Uhr.

Während dieser Zeit stehen an den lokalen Arbeitsstellen, die wenige Hundert Meter lang sind, weniger Fahrstreifen zur Verfügung und das Tempolimit wird auf 80 km/h gesenkt.