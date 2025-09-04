Könnte die Wilhelmsfelder Kirche einstürzen?
Nach einem Unglück in einer bauähnlichen Kirche in Kassel bleibt die katholische Bonifatius-Kirche im Winter zu. Eine Prüfung offenbarte Mängel im Tragwerk.
Von Christiane Barth
Wilhelmsfeld/Heiligkreuzsteinach/Schönau. Die katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius steht vor einer schwierigen Entscheidung: Von Ende Oktober bis voraussichtlich Ostern 2026 muss die Kirche geschlossen bleiben.
Der Grund: gravierende Mängel im Tragwerk, die im Zuge einer groß angelegten Sicherheitsüberprüfung festgestellt wurden. Nach der
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+