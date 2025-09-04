Donnerstag, 04. September 2025

Plus Vorsichtshalber geschlossen

Könnte die Wilhelmsfelder Kirche einstürzen?

Nach einem Unglück in einer bauähnlichen Kirche in Kassel bleibt die katholische Bonifatius-Kirche im Winter zu. Eine Prüfung offenbarte Mängel im Tragwerk.

04.09.2025 UPDATE: 04.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 25 Sekunden
Der Dacheinsturz in Kassel 2022 (o.) hatte Überprüfungen weiterer Gotteshäuser zur Folge, wobei auch Mängel an der Wilhelmsfelder St. Bonifatius-Kirche zutage traten. Fotos: dpa/Alex

Von Christiane Barth

Wilhelmsfeld/Heiligkreuzsteinach/Schönau. Die katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius steht vor einer schwierigen Entscheidung: Von Ende Oktober bis voraussichtlich Ostern 2026 muss die Kirche geschlossen bleiben.

Der Grund: gravierende Mängel im Tragwerk, die im Zuge einer groß angelegten Sicherheitsüberprüfung festgestellt wurden. Nach der

