Montag, 01. September 2025

zurück
Schriesheim/Wilhelmsfeld

Die Sanierung der L596 geht weiter

Bis 6. September soll der dritte Bauabschnitt zwischen Altenbach und Wilhelmsfeld beendet sein.

01.09.2025 UPDATE: 01.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 11 Sekunden
Arbeiter hängen Hinweisschilder für die Umleitung in Richtung Schriesheim auf. Foto: Alex

Schriesheim/Wilhelmsfeld (RNZ) Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird seit dem 4. August die Fahrbahn der L596 zwischen dem Ortsausgang Altenbach und der Kreuzung Altenbacher Straße/Schriesheimer Straße/ Johann-Wilhelm-Straße in Wilhelmsfeld auf einer Länge von 2,7 Kilometern saniert.

Seit dem 25. August laufen die Bauarbeiten im dritten Bauabschnitt zwischen der Zufahrt "Auf der Kipp" und der Kreuzung Altenbacher Straße/Schriesheimer Straße/Johann-Wilhelm-Straße in Wilhelmsfeld. Nach dem erfolgten Abfräsen der Asphaltdeckschicht werden aktuell im Außerortsbereich Schäden an der Asphalttragschicht behoben sowie Arbeiten an den Bordsteinen und den Rinnenplatten durchgeführt.

Parallel dazu erfolgen im Bereich der Ortsdurchfahrt von Wilhelmsfeld Arbeiten an der gemeindeeigenen Wasserleitung im Auftrag der Gemeinde. Hierfür ist eine innerörtliche Umleitungsstrecke eingerichtet. Nach der Fertigstellung dieser Arbeiten wird die Asphaltdeckschicht im dritten Bauabschnitt auf der L596 wieder eingebaut.

Der Einbau erfolgt in zwei Teilabschnitten: Der erste Teilabschnitt beginnt am Abzweig "Auf der Kipp" und endet hinter der Einmündung des Kohlhofwegs. In diesem Bereich finden die Asphaltarbeiten seit 30. August und noch bis zum 2. September statt.

Während dieses Zeitraums ist die Zufahrt von der Altenbacher Straße zum Kohlhofweg für den Verkehr gesperrt, Anwohnerinnen und Anwohner werden über die "Alte Römerstraße" umgeleitet. Am 3. September wird der erste Teilabschnitt wieder für den Verkehr freigegeben.

Auch interessant
Landesstraße L596: Große Fahrbahnsanierung zwischen Altenbach und Wilhelmsfeld
L596 bei Wilhelmsfeld: Straße nach Altenbach ist jetzt für fast zwei Monate gesperrt
Behörde vergaß Vollsperrung-Schilder: Anwohner in Wilhelmsfeld kamen plötzlich nicht mehr zu ihren Häusern

Der zweite Teilabschnitt beginnt hinter der Einmündung des Kohlhofwegs und reicht bis zur Einmündung der Schriesheimer Straße. In diesem Bereich finden die Asphaltarbeiten am 3. und 4. September statt. Die Zufahrt von der Altenbacher Straße zur "Alten Römerstraße" und zur Bergstraße ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Anwohnerinnen und Anwohner werden von Altenbach kommend über den Kohlhofweg umgeleitet.

Am Abend des 4. September wird der zweite Teilbauabschnitt für die Anwohnenden wieder freigegeben. Bis zum 6. September finden im dritten Bauabschnitt noch Restarbeiten statt, die unter Verkehr durchgeführt werden können. Voraussichtlich am Abend des 6. September kann der dritte Bauabschnitt vollständig fertiggestellt werden.

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.