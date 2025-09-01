Schriesheim/Wilhelmsfeld (RNZ) Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird seit dem 4. August die Fahrbahn der L596 zwischen dem Ortsausgang Altenbach und der Kreuzung Altenbacher Straße/Schriesheimer Straße/ Johann-Wilhelm-Straße in Wilhelmsfeld auf einer Länge von 2,7 Kilometern saniert.

Seit dem 25. August laufen die Bauarbeiten im dritten Bauabschnitt zwischen der Zufahrt "Auf der Kipp" und der Kreuzung Altenbacher Straße/Schriesheimer Straße/Johann-Wilhelm-Straße in Wilhelmsfeld. Nach dem erfolgten Abfräsen der Asphaltdeckschicht werden aktuell im Außerortsbereich Schäden an der Asphalttragschicht behoben sowie Arbeiten an den Bordsteinen und den Rinnenplatten durchgeführt.

Parallel dazu erfolgen im Bereich der Ortsdurchfahrt von Wilhelmsfeld Arbeiten an der gemeindeeigenen Wasserleitung im Auftrag der Gemeinde. Hierfür ist eine innerörtliche Umleitungsstrecke eingerichtet. Nach der Fertigstellung dieser Arbeiten wird die Asphaltdeckschicht im dritten Bauabschnitt auf der L596 wieder eingebaut.

Der Einbau erfolgt in zwei Teilabschnitten: Der erste Teilabschnitt beginnt am Abzweig "Auf der Kipp" und endet hinter der Einmündung des Kohlhofwegs. In diesem Bereich finden die Asphaltarbeiten seit 30. August und noch bis zum 2. September statt.

Während dieses Zeitraums ist die Zufahrt von der Altenbacher Straße zum Kohlhofweg für den Verkehr gesperrt, Anwohnerinnen und Anwohner werden über die "Alte Römerstraße" umgeleitet. Am 3. September wird der erste Teilabschnitt wieder für den Verkehr freigegeben.

Der zweite Teilabschnitt beginnt hinter der Einmündung des Kohlhofwegs und reicht bis zur Einmündung der Schriesheimer Straße. In diesem Bereich finden die Asphaltarbeiten am 3. und 4. September statt. Die Zufahrt von der Altenbacher Straße zur "Alten Römerstraße" und zur Bergstraße ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Anwohnerinnen und Anwohner werden von Altenbach kommend über den Kohlhofweg umgeleitet.

Am Abend des 4. September wird der zweite Teilbauabschnitt für die Anwohnenden wieder freigegeben. Bis zum 6. September finden im dritten Bauabschnitt noch Restarbeiten statt, die unter Verkehr durchgeführt werden können. Voraussichtlich am Abend des 6. September kann der dritte Bauabschnitt vollständig fertiggestellt werden.