Schriesheim/Wilhelmsfeld. (cab) Das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) wird in der Zeit von Montag, 4. August, bis Samstag, 20. September, die Fahrbahn der Landesstraße L596 zwischen dem Ortsausgang von Altenbach und Wilhelmsfeld auf einer Länge von 2,7 Kilometern sanieren lassen. Das teilte die Behörde jetzt mit. Der Asphalt ist demnach so kaputt, dass er auf einer Fläche von 19.000 Quadratmetern ausgetauscht wird. Zudem wird in der Ortsdurchfahrt von Wilhelmsfeld die oberste Asphaltschicht erneuert und auf der übrigen Strecke stellenweise auch die darunterliegende Schotterschicht in beiden Fahrtrichtungen saniert. Es gibt vier Bauabschnitte.

Los geht’s am Ortsausgang von Altenbach bis zur Zufahrt zum Seniorenhaus "Ella". Ab 16. August ist direkt im Anschluss der Bereich bis zur Einmündung der Kreisstraße K4122 in Richtung Vorderheubach und Lampenhain dran. Von der Zufahrt zur "Kipp" bis zur Kreuzung an der Tankstelle in Wilhelmsfeld soll es ab 30. August weitergehen. Der vierte Bauabschnitt wird vom 13. bis 20. September von der Einmündung der K4122 bis zur "Kipp"-Zufahrt eingerichtet. Über alle Bauabschnitte will das RP noch separat informieren.

Wie ins "Ella" und auf die "Kipp"?

In der gesamten Bauzeit müssen Verkehrsteilnehmer Umleitungen mit Umwegen in Kauf nehmen. So wird der Verkehr zwischen Altenbach und Wilhelmsfeld in beiden Fahrtrichtungen über die L596 von Altenbach nach Schriesheim und von dort über die L536 nach Wilhelmsfeld umgeleitet. Die Zufahrt zur K4122 nach Vorderheubach und Lampenhain ist vom 4. bis 30. August nur aus Richtung Wilhelmsfeld, während des dritten und vierten Bauabschnitts nur aus Richtung Schriesheim möglich. Das "Ella" ist im ersten Bauabschnitt lediglich von Wilhelmsfeld aus erreichbar, in den weiteren nur von Altenbach aus. Das Abbiegen auf die "Kipp" ist von 30. August bis 13. September ausschließlich über Altenbach möglich, in allen anderen Bauabschnitten allein aus Richtung Wilhelmsfeld.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund eine Million Euro und werden komplett vom Land getragen. Das RP bat die Verkehrsteilnehmer in einer Mitteilung für die Belastungen und Behinderungen schon jetzt um Verständnis.