Eberbach/Freiburg. (pm) Pfarrer Pavo Ivkic, Leiter der Seelsorgeeinheit Neckartal-Hoher Odenwald Edith Stein, wird nach seinem Urlaub, den er in den vergangenen Tagen angetreten hat, vorzeitig in den Ruhestand treten und die Seelsorgeeinheit verlassen. Wie die Erzdiözese Freiburg am Sonntag mitteilte, nahm Erzbischof Stephan Burger ein entsprechendes Gesuch von Pfarrer Ivkiv an.

