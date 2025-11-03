Kleiner Odenwald/Mosbach. (RNZ) Weihnachten naht – das wird spätestens dann klar, wenn sich die Vertreter des Lions-Clubs Kleiner Odenwald zum Besuch bei der Rhein-Neckar-Zeitung in Mosbach ankündigen. Beschert wird vonseiten des Service-Clubs schon geraume Zeit vor dem Fest der Liebe, eine schöne Tradition, die man auch in dieser Vorweihnachtszeit pflegt.

Im Beisein seiner Club-Kollegen Anke Chedron, Regina Simon und Hartmut Schaller übergab LC-Präsident Jürgen Glaser einen Scheck in Höhe von 1000 Euro für die Weihnachtsaktion der Rhein-Neckar-Zeitung im Neckar-Odenwald-Kreis. Damit sorgte man schon unmittelbar nach dem Start der diesjährigen Hilfsaktion für große Freude bei RNZ-Redaktionsleiter Heiko Schattauer.

Der sprach seinen Dank für die "überaus respektable Anschubfinanzierung" aus – in der Hoffnung, dass viele weitere Unterstützer dem LC Kleiner Odenwald mit einer Spende für den guten Zweck folgen mögen. "Für uns ist diese Hilfe selbstverständlich", erklärte Jürgen Glaser, "denn hier kommt das Geld ganz schnell dort an, wo es in der Region am nötigsten gebraucht wird."

Zumal sich der Lions-Club Kleiner Odenwald ja selbst die Unterstützung von sozialen Projekten und gemeinschaftsdienlichen Angeboten auf die Fahnen geschrieben hat. Zuletzt spendete man unter anderem an den Mosbacher Verein Mona Lisa (respektive für dessen Bedürftigenspeisung) oder ein Inklusionsprojekt des VfK Diedesheim.

Gegenfinanziert werden derlei Hilfen durch eigene Aktionen wie das Entenrennen in Neckargerach und vor allem auch den Verkauf des Lions-Advents-Glücks-Kalenders. Der ist ab sofort wieder in verschiedenen Fachgeschäften im Kleinen Odenwald zu erwerben und lockt mit rund 600 Zusatzbescherungen im Wert von insgesamt 20.000 Euro in der Vorweihnachtszeit.

Bei einer Auflage von 3500 Kalendern stehen die Chancen auf einen Gewinn also durchaus gut. Die Nachfrage dürfte demnach auch dieses Jahr groß sein, zumal – der Inflation zum Trotz – der Kalenderpreis bei 5 Euro gehalten wurde.

