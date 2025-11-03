Montag, 03. November 2025

Plus Neckarzimmern

Am ehemaligen Gipswerk soll eine Batteriegroßspeicheranlage entstehen

Die Firma ReWied plant eine Batteriegroßspeicheranlage in vier Seecontainern mit Trafo, Wechselrichter und Kühlung.

03.11.2025 UPDATE: 03.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 46 Sekunden
Schon lange steht das ehemalige Gipswerk in Neckarzimmern leer. Dort soll bald eine Batteriegroßspeicheranlage entstehen, wie Bürgermeister Christian Stuber in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte. Foto: Dorothea Damm

Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. In den vergangenen Jahren hat Neckarzimmern die Weichen gestellt, um einen der größten Solarparks in Baden-Württemberg auf den Weg zu bringen, und auch im benachbarten Stockbronner Hof kann bald Energie gewonnen werden. Überall entstehen neue Photovoltaikanlagen oder Solarparks.

Auch bei der kommenden Sitzung des gemeinsamen

