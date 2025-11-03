Asiatische Hornisse wird in der Region immer mehr zum Problem
In Mosbach wurde bereits das sechste Nest entdeckt. Die Beseitigung der invasiven Art ist aufwendig und benötigt mitunter schweres Gerät. Die RNZ hat die Netzberkämpfer begleitet.
Von Sebastian Schuch und Heiko Schattauer
Mosbach. Große Aufregung am Freitagmorgen in den Schrebergärten am Mosbacher Eisweiher – nicht bei den ansässigen Gartenfreunden – sofern sie überhaupt da waren –, sondern bei einem Volk Asiatischer Hornissen, das sich dort ungebetenerweise in einem Baum einquartiert hatte. Die invasive Art wird auch rund um die Große Kreisstadt