Montag, 03. November 2025

Plus Treffpunkt bleibt bestehen

Simone Schäfer führt "Shop Gisela" in Zwingenberg weiter

Am 1. Oktober hat Gisela Link nach fast 28 Jahren die Poststation geschlossen. Glücklicherweise nur vorübergehend: Denn ab dem 1. Januar geht es weiter.

03.11.2025 UPDATE: 03.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 3 Sekunden
Als „Shop Gisela“ wird Simone Schäfer (l.) den Zwingenberger Treffpunkt weiterführen, den Gisela Link fast 30 Jahre lang in der Neckargemeinde etablierte. Foto: Schuch

Von Sebastian Schuch

Zwingenberg. Knapp 28 Jahre lang war der "Shop Gisela" in der Zwingenberger Alten Dorfstraße 45 die Anlaufstelle für gute Gespräche, einen Kaffee, als Poststation oder einfach für Eier, Butter oder weitere Grundnahrungsmittel, wenn die mal knapp wurden. Seit 1. Oktober müssen die Zwingenberger auf "ihren" Shop Gisela verzichten – aber nur vorübergehend:

