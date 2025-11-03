Von Sebastian Schuch

Zwingenberg. Knapp 28 Jahre lang war der "Shop Gisela" in der Zwingenberger Alten Dorfstraße 45 die Anlaufstelle für gute Gespräche, einen Kaffee, als Poststation oder einfach für Eier, Butter oder weitere Grundnahrungsmittel, wenn die mal knapp wurden. Seit 1. Oktober müssen die Zwingenberger auf "ihren" Shop Gisela verzichten – aber nur vorübergehend: