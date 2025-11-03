Simone Schäfer führt "Shop Gisela" in Zwingenberg weiter
Am 1. Oktober hat Gisela Link nach fast 28 Jahren die Poststation geschlossen. Glücklicherweise nur vorübergehend: Denn ab dem 1. Januar geht es weiter.
Von Sebastian Schuch
Zwingenberg. Knapp 28 Jahre lang war der "Shop Gisela" in der Zwingenberger Alten Dorfstraße 45 die Anlaufstelle für gute Gespräche, einen Kaffee, als Poststation oder einfach für Eier, Butter oder weitere Grundnahrungsmittel, wenn die mal knapp wurden. Seit 1. Oktober müssen die Zwingenberger auf "ihren" Shop Gisela verzichten – aber nur vorübergehend: