Freitag, 26. September 2025

zurück
Mosbach

Am Wochenende endet die B27-Vollsperrung in Mosbach

Zwei Wochen später als geplant ist der zweite Sanierungsabschnitt mehr oder weniger fertig. Ab Montag wird zwischen Mosbacher Kreuz und Ausfahrt Neckarelz gebaut.

26.09.2025 UPDATE: 26.09.2025 16:45 Uhr 56 Sekunden
Am Wochenende soll die Vollsperrung der B 27 aufgehoben werden. Stadteinwärts darf der Verkehr dann wieder über die Bundesstraße rollen. Foto: Caspar Oesterreich

Mosbach. (cao) Für alle Autofahrer ist es eine gute Nachricht, genauso wie für die Anwohner der Pfalzgraf-Otto-Straße: Am Wochenende wird die Vollsperrung der Bundesstraße B27 zwischen der Ausfahrt Neckarelz und Bahnhof Mosbach-West aufgehoben; die Umleitung stadteinwärts ist dann nicht mehr nötig.

Zwei Wochen später als ursprünglich geplant ist der zweite Sanierungsabschnitt der Bundesstraße mehr oder weniger fertig. Kleine Verzögerungen hatten sich aufsummiert, außerdem ein Mischwerk aufgrund von Personalmangel kurzfristig bis Mitte September geschlossen.

Zuletzt brachte auch noch der anhaltende Dauerregen Ungewissheit, "aber am Donnerstag waren wir dann mutig, haben die Asphaltbindeschicht aufgebracht", sagt Projektleiter Philipp Kraft vom Regierungspräsidium Karlsruhe im Gespräch mit der RNZ. Am Freitag folgte auf dem letzten Teilstück schließlich die finale Deckschicht.

Am Montag beginnt nun der dritte und letzte Bauabschnitt – in Fahrtrichtung Mosbach wird die B27 noch zwischen dem Mosbacher Kreuz und der Ausfahrt Neckarelz saniert. Der Verkehr fließt einspurig auf der Gegenfahrbahn an der Baustelle vorbei.

Die Umleitung über die Alte Neckarelzer, Schlachthof- und Industriestraße bleibt allerdings noch weitere zwei Wochen bestehen. Stadtauswärts fehlen auf der Bundesstraße noch Fugen am Rand, "wenn zwei unterschiedliche Baumaterialien aufeinandertreffen, muss das abgedichtet werden", erklärt Projektleiter Kraft.

Auch interessant
Buchen/Walldürn: B27 wird ab 6. Oktober für Sanierung voll gesperrt
Binau/Neckargerach: Das Ende der Sperrung der B37 Richtung Heidelberg naht
B27 bei Mosbach: Vollsperrung dauert zwei Wochen länger
Mosbach: Liegen die B27-Bauarbeiten im Zeitplan?

Da der Bürgersteig zurückgebaut und die Fahrbahn verbreitert wurde, müssen auch noch Schutzplanken parallel Bahnstrecke installiert werden. Das soll in der Woche vom 6. bis 10. Oktober geschehen.

Ort des Geschehens

Bis Ende des Monats soll die Sanierung der B27 dann vollständig abgeschlossen sein. "Da halten wir den Zeitplan", sagt Kraft.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.