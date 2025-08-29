Vollsperrung dauert zwei Wochen länger
Die Bauarbeiten zwischen Mosbach-West und Neckarelz verzögern sich zwar, aber die Gesamtmaßnahme soll pünktlich fertig werden.
Von Sebastian Schuch
Mosbach. Gerade mal zwei Wochen ist es her, da schien bei der Sanierung der Bundesstraße B27 zwischen Bahnhof Mosbach-West und Neckarelz alles rund zu laufen. Doch jetzt ist klar: Die Vollsperrung bleibt über das Ende der Sommerferien hinaus bestehen, dauert voraussichtlich zwei Wochen länger. Und auch dann ist offen, ob direkt beide Richtungen für den
