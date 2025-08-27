Petition gegen Freibad-Kiosk als "Angriff"?
Die Betreiber wehren sich gegen "respektlose" Vorwürfe von "bestimmten Gästen". Jetzt sammeln auch sie Unterschriften und Bewertungen.
Von Lukas Werthenbach
Bammental. "Unsere Speisen sind frisch, qualitativ hochwertig und mit viel Sorgfalt zubereitet." Was klingt wie die gewöhnliche Werbung eines Gastronomiebetriebs, ist tatsächlich nur ein kleiner Teil einer Rechtfertigung, zu der sich die Betreiber des Kiosks im Waldschwimmbad gezwungen fühlen.
Auslöser ist eine Online-Petition mit dem Titel
