Mittwoch, 27. August 2025

Plus Bammental

Petition gegen Freibad-Kiosk als "Angriff"?

Die Betreiber wehren sich gegen "respektlose" Vorwürfe von "bestimmten Gästen". Jetzt sammeln auch sie Unterschriften und Bewertungen.

27.08.2025 UPDATE: 27.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 5 Sekunden
Denis Zekovic und Katrin Pan betreiben seit 2023 den Kiosk im Waldschwimmbad. Foto: Kreutzer

Von Lukas Werthenbach

Bammental. "Unsere Speisen sind frisch, qualitativ hochwertig und mit viel Sorgfalt zubereitet." Was klingt wie die gewöhnliche Werbung eines Gastronomiebetriebs, ist tatsächlich nur ein kleiner Teil einer Rechtfertigung, zu der sich die Betreiber des Kiosks im Waldschwimmbad gezwungen fühlen.

Auslöser ist eine Online-Petition mit dem Titel

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
zu unseren Autoren  
