Mittwoch, 27. August 2025

Plus Gemeinde griff ein

Chaotische Zustände um Nußlocher Altkleider-Container

Der Betreiber ließ die Gemeinde auf Textilien und Müllbergen sitzen. Die reagierte nun und sorgte selbst für Entsorgung.

27.08.2025 UPDATE: 27.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Die Kleidercontainer quollen über, der Bauhof machte sauber. Foto: Gemeinde

Nußloch. (cba) Seit rund drei Wochen sorgten die Kleidercontainer in der Carl-Metz-Straße, unweit des Bauhofs, für Unmut in der Bevölkerung. Etwa sieben Container der Firma Texaid, nach eigenen Angaben eine der europaweit führenden Organisationen für das Sammeln, Sortieren und Verwerten gebrauchter Textilien, stehen dort.

Allerdings werden diese nicht ordnungsgemäß genutzt, sondern

