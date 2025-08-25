Stadtwerke investieren in die Zukunft
Der Photovoltaik-Ausbau auf städtischen Dächern wird vorangetrieben. Die Gemeinschaftsschule soll noch in den Ferien abgeschlossen sein.
Von Peter Bayer
Eberbach. Die Stadtwerke Eberbach treiben den Photovoltaik-Ausbau auf städtischen Dächern voran. Sie setzen damit den vom Gemeinderat gefassten Beschluss um, städtische Dächer Schritt für Schritt mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten. Die Planungen und Umsetzungen laufen das ganze Jahr über – auch wenn dies nicht immer sofort sichtbar ist.
Nun wird
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+