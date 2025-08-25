Montag, 25. August 2025

zurück
Plus Eberbach

Stadtwerke investieren in die Zukunft

Der Photovoltaik-Ausbau auf städtischen Dächern wird vorangetrieben. Die Gemeinschaftsschule soll noch in den Ferien abgeschlossen sein.

25.08.2025 UPDATE: 25.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 42 Sekunden
Auf dem Dach der Gemeinschaftsschule wird derzeit eine Photovoltaik-Anlage mit 110 kWp Leistung zur Volleinspeisung ins Netz der Stadtwerke installiert. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Die Stadtwerke Eberbach treiben den Photovoltaik-Ausbau auf städtischen Dächern voran. Sie setzen damit den vom Gemeinderat gefassten Beschluss um, städtische Dächer Schritt für Schritt mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten. Die Planungen und Umsetzungen laufen das ganze Jahr über – auch wenn dies nicht immer sofort sichtbar ist.

Nun wird

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Peter Bayer
Redakteur Lokales, lokale Sportredaktion Eberbach
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.