Warum für sie der Kuckucksmarkt gefühlt das ganze Jahr ist
Angela Mahmoud und die KTS-Mannschaft haben nicht nur während des Spektakels alle Hände voll zu tun.
Von Moritz Bayer
Eberbach. Für Angela Mahmoud ist es gewissermaßen die Feuertaufe: der erste Kuckucksmarkt als Verantwortliche. Die Leiterin der städtischen Abteilung für Kultur, Tourismus, Stadtinformation (KTS) freut sich über das anstehende Spektakel, ist aber auch beeindruckt, was es alles mit sich bringt.
"Letzten Donnerstag haben wir die Plätze eingezeichnet,
