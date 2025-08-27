Mittwoch, 27. August 2025

Plus Eberbach

Warum für sie der Kuckucksmarkt gefühlt das ganze Jahr ist

Angela Mahmoud und die KTS-Mannschaft haben nicht nur während des Spektakels alle Hände voll zu tun.

27.08.2025 UPDATE: 27.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 25 Sekunden
Angela Mahmoud (v.l.), Alex Henk und Bernhard Walter betrachten den Aufbauplan zum Kuckucksmarkt. Weise Voraussicht ist alternativlos, trotzdem muss man auch auf spontane Änderungen reagieren können. Foto: Moritz Bayer

Von Moritz Bayer

Eberbach. Für Angela Mahmoud ist es gewissermaßen die Feuertaufe: der erste Kuckucksmarkt als Verantwortliche. Die Leiterin der städtischen Abteilung für Kultur, Tourismus, Stadtinformation (KTS) freut sich über das anstehende Spektakel, ist aber auch beeindruckt, was es alles mit sich bringt.

"Letzten Donnerstag haben wir die Plätze eingezeichnet,

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Moritz Bayer
Redakteur Eberbach
zu unseren Autoren  
