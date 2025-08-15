Liegen die B27-Bauarbeiten im Zeitplan?
Der Asphalt der Bundesstraße zwischen Neckarelz und Mosbach West ist abgetragen. Nun kommt die Felsfräse.
Von Sebastian Schuch
Mosbach. Es war der bislang wohl kurioseste Vorfall rund um die Sanierung der B27 in Mosbach: Vergangene Woche ignorierte der Fahrer eines blauen Skoda das derzeitige Linksabbiegeverbot in die Alte Neckarelzer Straße, fuhr über die gelben Fahrbahnteiler, verschob vier und beschädigte einen – trotz Dutzender Warnbaken und entsprechenden Hinweisen.
