Von Sebastian Schuch

Mosbach. Es war der bislang wohl kurioseste Vorfall rund um die Sanierung der B27 in Mosbach: Vergangene Woche ignorierte der Fahrer eines blauen Skoda das derzeitige Linksabbiegeverbot in die Alte Neckarelzer Straße, fuhr über die gelben Fahrbahnteiler, verschob vier und beschädigte einen – trotz Dutzender Warnbaken und entsprechenden Hinweisen.