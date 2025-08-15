Freitag, 15. August 2025

zurück
Plus Mosbach

Liegen die B27-Bauarbeiten im Zeitplan?

Der Asphalt der Bundesstraße zwischen Neckarelz und Mosbach West ist abgetragen. Nun kommt die Felsfräse.

15.08.2025 UPDATE: 15.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 21 Sekunden
Noch liegt einiges an Schutt auf der Baustelle. Kommende Woche wird der Untergrund der B 27 homogenisiert, dann beginnt der Neuaufbau der Bundesstraße, die noch bis Ende der Ferien gesperrt ist. Foto: Sebastian Schuch

Von Sebastian Schuch

Mosbach. Es war der bislang wohl kurioseste Vorfall rund um die Sanierung der B27 in Mosbach: Vergangene Woche ignorierte der Fahrer eines blauen Skoda das derzeitige Linksabbiegeverbot in die Alte Neckarelzer Straße, fuhr über die gelben Fahrbahnteiler, verschob vier und beschädigte einen – trotz Dutzender Warnbaken und entsprechenden Hinweisen.

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.