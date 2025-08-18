Leimen trauert um Wolfgang Ernst (Update)
Leimens Alt-Oberbürgermeister starb am Samstag im Alter von 68 Jahren. Er war von 2000 bis 2016 Stadtoberhaupt.
Von Sabrina Lehr
Leimen. Die Nachricht hat sich am Sonntag und Montag wie ein Lauffeuer in Leimen verbreitet: Wolfgang Ernst ist tot. Leimens Alt-Oberbürgermeister ist am Samstag im Alter von erst 68 Jahren verstorben (vgl. weiterer Artikel). Ernst war von 2000 bis 2016 Stadtoberhaupt und folgte damit auf Leimens "ewigen Oberbürgermeister" Herbert Ehrbar, der die Stadt einst zur Großen
