Montag, 18. August 2025

zurück
Plus Alt-OB ist gestorben

Leimen trauert um Wolfgang Ernst (Update)

Leimens Alt-Oberbürgermeister starb am Samstag im Alter von 68 Jahren. Er war von 2000 bis 2016 Stadtoberhaupt.

18.08.2025 UPDATE: 18.08.2025 09:04 Uhr 3 Minuten, 46 Sekunden
Wolfgang Ernst. Foto: Popanda

Von Sabrina Lehr

Leimen. Die Nachricht hat sich am Sonntag und Montag wie ein Lauffeuer in Leimen verbreitet: Wolfgang Ernst ist tot. Leimens Alt-Oberbürgermeister ist am Samstag im Alter von erst 68 Jahren verstorben (vgl. weiterer Artikel). Ernst war von 2000 bis 2016 Stadtoberhaupt und folgte damit auf Leimens "ewigen Oberbürgermeister" Herbert Ehrbar, der die Stadt einst zur Großen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Sabrina Lehr
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.