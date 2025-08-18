Montag, 18. August 2025

Boot brannte in Firmenhalle - Feuerwehr verhindert Großbrand (Update)

Das Feuer konnte am Montagabend schnell gelöscht und ein Ausbreiten des Brandes auf die komplette Industriehalle verhindert werden.

18.08.2025 UPDATE: 18.08.2025 18:38 Uhr 1 Minute, 35 Sekunden
70 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Buchen, Hettingen und Walldürn verhinderten ein Ausbreiten des Feuers. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Buchen. "Das hätte böse enden können", fasste Bürgermeister Roland Burger am Montagabend die Einschätzung vieler Beobachter zusammen: Wenn es den Einsatzkräften der Feuerwehr nicht so schnell gelungen wäre, den Brand in einem Teil des Firmenkomplexes in der Siemensstraße im Buchener Industriegebiet zu löschen, hätte sich das Feuer schnell zu einem Großbrand

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
