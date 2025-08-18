Von Rüdiger Busch

Buchen. "Das hätte böse enden können", fasste Bürgermeister Roland Burger am Montagabend die Einschätzung vieler Beobachter zusammen: Wenn es den Einsatzkräften der Feuerwehr nicht so schnell gelungen wäre, den Brand in einem Teil des Firmenkomplexes in der Siemensstraße im Buchener Industriegebiet zu löschen, hätte sich das Feuer schnell zu einem Großbrand