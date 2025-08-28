Von Timo Teufert

Wiesloch. Fünf Tage lang feiert Wiesloch ab heute wieder sein "Winzerfest im Park". Im Gerbersruhpark erwartet die Besucher nicht nur das bekannte Weindorf, im oberen Teil des Parks – rund um den Pavillon, auf der Rasenfläche und vor dem Degreif-Brunnen – lädt auch ein neuer Biergarten zum Verweilen ein. Zudem wurde ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das die RNZ an dieser Stelle vorstellt.

> Donnerstag, 28. August: Da es in diesem Jahr keine Krönung von neuen Kurpfälzischen Weinhoheiten geben wird, weil die "Winzer von Baden" die Tradition beendet haben, besucht Viktoria Benz, die Bereichsprinzessin für den Kraichgau und die Badische Bergstraße, die Winzerfesteröffnung um 18.30 Uhr. Buden, Weindorf und Biergarten öffnen bereits ab 17 Uhr.

Zur Einstimmung auf das Winzerfest spielt zur Eröffnung der Kurpfälzische Fanfarenzug und die "Winzer von Baden" spendieren ein Gläschen Wein für die Besucher. Im Anschluss spielen Florian Galant und Band.

> Freitag, 29. August: Weindorf, Buden und Biergarten öffnen ab 16 Uhr, ab 19.30 Uhr spielt dann – präsentiert von der Volksbank Kraichgau – die Band "Across the Ages". Die fünf Musiker spielen Cover-Rock der etwas anderen Art.

> Samstag, 30. August: Bereits um 9 Uhr startet das traditionelle Bacchus-Turnier der Badmintonabteilung der TSG Wiesloch in der Sporthalle am Stadion und in der Helmut-Will-Halle. Ab 16 Uhr öffnen Biergarten, Buden und Weindorf im Gerbersruhpark. Ab 19.30 Uhr spielt dann die Band "Art Donuts" – fünf erfahrene Musiker und die Sängerin Indra Wahl. Präsentiert wird der Abend von der Sparkasse Heidelberg.

> Sonntag, 31. August: Während ab 9 Uhr wieder das Badmintonturnier in den Sporthallen startet, ist der Einschreibeschluss für das 30. Boule-Turnier der Boulefreunde um 9.30 Uhr. Für eine Startgebühr von fünf Euro (Jugendliche sind frei) wird auf dem Gelände am Schwimmbad im Modus "Doublette Formées" gespielt, eine Mannschaft besteht also aus zwei Spielern. In den vergangenen Jahren traten 64 Mannschaften gegeneinander an.

Um 11 Uhr findet im Pavillon im Gerbersruhpark ein ökumenischer Gottesdienst der Wieslocher Kirchengemeinden statt. Ebenfalls ab 11 Uhr sind Weindorf, Buden und Biergarten wieder geöffnet. Im Anschluss an den Gottesdienst erwartet die Besucher im Biergarten ab etwa 12 Uhr ein zünftiges Weißwurstfrühstück.

Um 15 Uhr startet beim "Winzerfest im Park" der bunte Kindernachmittag im oberen Teil des Parks: Angeboten werden dort mit Unterstützung von Rewe Hüpfburg, Kinderschminken, eine Bastel- und Malecke und eine Kinder-Show mit Zauberei, Mitsingen, Handpuppe und Ballonmodellage.

Den Abschluss des Sonntags gestalten ab 18.30 Uhr die drei Wieslocher Musikvereine. Zum Auftakt spielt der Akkordeon-Club unter der Leitung von Nadine Bösing schwungvolle Melodien. Für den Musikverein Baiertal hat Dirigent Johannes Schubert eine bunte Mischung aus dem aktuellen Programm der Kapelle – bekannte Klassiker und moderne Popstücke – zusammengestellt. Zum Ende spielt die Stadtkapelle Wiesloch – passend zum Winzerfest – "vun allem Ebbes"

> Montag, 1. September: Zum Abschluss des Winzerfest-Wochenendes öffnen die Buden, das Weindorf und der Biergarten noch einmal ab 16 Uhr zum "After Work". Ab 18 Uhr lädt der Jugendgemeinderat zum Jugendabend ein, bei dem nicht nur Jugendliche willkommen sind. Es spielen die Bands "The Projekt" und "No Excuse". Wie in den vergangenen Jahren auch wird der Montag ab 19.30 Uhr auch zum "Treff-Abend", wenn Wieslocher Geschäftsleute zum Unternehmenstreff zusammenkommen.