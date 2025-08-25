Antrittsbesuch mit Ausklang in den Weinbergen
Josephine Ortleb (SPD), stellvertretende Präsidentin des Bundestags, war zu Gast am Bussierhäusel und im alten Rathaus.
Von Konrad Bülow
Wiesloch. Hoher Besuch aus der bundespolitischen Ebene kam jüngst nach Wiesloch: Josephine Ortleb (SPD), stellvertretende Präsidentin des Bundestags, war auf Einladung ihre Parteifreundes, des Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci, in die große Kreisstadt gereist. Im Bürgersaal des Alten Rathauses trug sich die Saarländerin in das Goldene Buch der Stadt
