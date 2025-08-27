Mittwoch, 27. August 2025

Plus Schreibwarengeschäft in Wiesloch

Ein "Krauser"-Nachmieter ist gefunden, einer fehlt noch

Angelika Krauser vom gleichnamigen Schreibwarengeschäft berichtet über den aktuellen Räumungsverkauf. Der Betrieb läuft noch bis Ende September.

27.08.2025 UPDATE: 27.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 21 Sekunden
Der Räumungsverkauf im Schreibwaren-Krauser geht weiter, nach aktuellem Stand bis Ende September. Danach zieht in die obere Verkaufsfläche, zugänglich von der Blumenstraße aus, ein neues Geschäft. F:Lerche

Von Sebastian Lerche

Wiesloch. "Ganz kurzfristig" hat Angelika Krauser eine gute Nachricht erhalten: Es gibt zumindest für eine Teilfläche ihres Fachhandels für Schreibwaren, Büroartikel, Kreativ- und Künstlerbedarf in der Wieslocher Innenstadt einen Nachmieter.

Zunächst für ein Jahr möchte ein Fachgeschäft "rund ums Kind" ab Herbst in den oberen Ladenbereich,

