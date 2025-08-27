Ein "Krauser"-Nachmieter ist gefunden, einer fehlt noch
Angelika Krauser vom gleichnamigen Schreibwarengeschäft berichtet über den aktuellen Räumungsverkauf. Der Betrieb läuft noch bis Ende September.
Von Sebastian Lerche
Wiesloch. "Ganz kurzfristig" hat Angelika Krauser eine gute Nachricht erhalten: Es gibt zumindest für eine Teilfläche ihres Fachhandels für Schreibwaren, Büroartikel, Kreativ- und Künstlerbedarf in der Wieslocher Innenstadt einen Nachmieter.
Zunächst für ein Jahr möchte ein Fachgeschäft "rund ums Kind" ab Herbst in den oberen Ladenbereich,
