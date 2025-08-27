Mittwoch, 27. August 2025

zurück
Plus Weinheim

Warum das Café Central wegen eines Nachbarn früher zumacht

Der Club und der Anwohner haben sich in Mediation auf einen Acht-Punkte-Katalog verständigt. Die Stadt will dabei helfen, die Einrichtung zu sichern.

27.08.2025 UPDATE: 27.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 13 Sekunden
„Das Café Central ist eine über die Grenzen Weinheims hinweg bekannte und beliebte Konzert- und Veranstaltungslocation und von enormer Bedeutung für das kulturelle und soziale Leben unserer Stadt“, sagt die Weinheimer Stadtverwaltung. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Seit drei Jahrzehnten zieht das Café Central die Fans von Hardcore, Hip-Hop, Reggae, Punkrock und anderen subkulturellen Genres nach Weinheim. Der Club ist auf den Tourplänen internationaler Bands gesetzt.

Die Zuschauer legen teilweise Strecken mit dreistelliger Kilometerzahl zurück, um bei den Konzerten "in Wohnzimmeratmosphäre" dabei

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Philipp Weber
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.